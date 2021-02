Militares alemães abrem núcleo de oito camas de cuidados intensivos no Hospital da Luz

A equipa de profissionais de saúde das Forças Armadas alemãs que chega esta quarta-feira a Portugal vai abrir oito camas de cuidados intensivos no Hospital da Luz, que vão receber doentes críticos da zona de Lisboa. Vão trabalhar sozinhos, com excepção de apoio hospitalar que possam precisar noutras áreas. A indicação é dada pelo Grupo Luz Saúde, que em comunicado avança mais detalhes sobre a integração dos alemães no hospital privado em Benfica após solicitação do Ministério da Saúde.

"No âmbito da colaboração alargada que o Grupo Luz Saúde tem mantido com o SNS e com o Governo para a resposta conjunta à atual crise sanitária, o Hospital da Luz Lisboa disponibilizou-se para receber a equipa de 26 militares alemães, a maioria profissionais de saúde com especialidade em cuidados intensivos, que vêm apoiar Portugal e o SNS na fase mais aguda da pandemia de Covid-19. Para corresponder ao apelo do Ministério da Saúde, foi possível realocar doentes, recursos e adaptar espaços, em tempo record, por forma a disponibilizar um núcleo de mais 8 camas de cuidados intensivos que permitisse à equipa alemã trabalhar num espaço único, proporcionando-lhes condições de maior eficiência no tratamento de doentes graves provenientes de hospitais públicos da Região de Lisboa", informa a Luz Saúde.

Os profissionais de saúde alemães vão contar com o apoio de todos os recursos clínicos do Hospital da Luz Lisboa, nomeadamente das especialidades médicas de apoio à UCI (unidade de cuidados intensivos), patologia clínica, exames de imagiologia, bem com a garantia das cadeias de abastecimento de consumos clínicos e fármacos, diz ainda o grupo privado, que informa que as camas agora disponibilizadas reforçam a capacidade de resposta já existente para tratamento de doentes Covid no Hospital da Luz Lisboa, correspondente atualmente a 106 camas, das quais 25 camas de cuidados intensivos.