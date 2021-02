Bankinter. Lucro da operação em Portugal cai 31% em 2020

A operação do espanhol Bankinter em Portugal registou lucros antes de impostos de 45,1 milhões de euros em 2020, menos 31% que os 65,6 milhões registados em 2019.

A instituição financerira registou registou 9,5 milhões de euros de provisões, dos quais 2,5 atribuíveis à pandemia de covid-19.

Quanto às moratórias, foram realizados 14. 59 contratos, correspondentes a 1054 milhões de euros, ou seja, 15% da carteira do banco. A maior fatia foi para o crédito à habitação (6703), correspondentes a 589 milhões de euros, seguindo-se as empresas (4528 contratos de 426 milhões) e clientes consumer finance (3318 contratos de 39 milhões).

No entanto, o responsável do Bankinter em Portugal, Alberto Ramos, considerou-as uma "ferramenta importante e positiva".

No total, a margem bruta de negócio do Bankinter em Portugal aumentou 13%, correspondendo a 15,5 ME euros que levaram esse indicador para os 138,2 ME.

Os custos operativos diminuíram 3% (2,7 ME) face a 2019, tendo sido de 83,5 milhões de euros em 2020.

A margem de exploração foi, assim, de 54,7 milhões de euros, uma subida de 50%, correspondente a 18,1 milhões de euros, face a 2019.

O rácio de crédito malparado do banco em Portugal diminuiu 0,3 pontos percentuais entre 2019 e 2020, sendo no final do ano passado de 2,1%.

Em milhões de euros, o crédito malparado no Bankinter diminuiu para 150 milhões em 2020, depois de 158 em 2019, com uma cobertura de 77% no final do ano passado.

O banco aumentou ainda o crédito a clientes em 7%, para 6.900 milhões de euros, e os recursos em balanço aumentaram 4% para 4.800 milhões de euros.

Na conferência de imprensa de apresentação dos resultados do banco, o responsável do Bankinter em Portugal, Alberto Ramos, destacou "o forte crescimento do negócio realizado em Portugal, que se reflete bem no crescimento da carteira de crédito e de recursos de balanço".