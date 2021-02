Registado novo máximo de doentes covid em UCI

Dos 9.083 novos contágios, 4.544 – mais de metade – foram diagnosticados em Lisboa e Vale do Tejo, continuando assim a ser a região mais afetada pela pandemia. Segue-se o Norte com 2.635 novas infeções, o Centro com 1.387, o Alentejo com 389 e o Algarve com 267. A região autonómoma da Madeira soma mais 120 casos e a dos Açores 11.

À semelhança do número de novos casos, também grande parte das mortes foram registadas em Lisboa e Vale do Tejo: 130 de um total de 240. No Centro morreram mais 46 pessoas, no Norte 43, no Alentejo 16 e no Algarve quatro. Na Madeira ocorreu também um óbito associado à covid-19.

Há, agora, menos 91 pessoas internadas, num total de 6.684 camas ocupados por doentes covid, no entanto há mais 25 infetados nos cuidados intensivos, elevando o total para 877, número que bate o anterior recorde de 865, registado apenas há dois dias.

O boletim revela ainda que mais 11.218 pessoas foram dadas como recuperadas, um valor que, à semelhança de ontem quando atingiu um máximo diário, volta a ser superior ao de novos contágios. Neste momento, desde o início da pandemia, 563.174 infetados deixaram de ter a doença ativa.

Atualmente, existem no país 164.513 casos ativos, menos 2.375 do que ontem, e as autoridades de saúde têm sob vigilância 209.261 contactos.