Costa dá as boas-vindas a equipa alemã e deixa mensagem de esperança: "O confinamento começa a produzir resultados"

O primeiro-ministro, António Costa, deu as boas-vindas à equipa de profissionais de saúde das Forças Armadas alemãs que chegou esta quarta-feira a Portugal, e aproveitou o momento para agradecer também aos profissionais de saúde portugueses e para deixar uma mensagem de esperança.

"Agradecemos todas as ofertas de apoio dos diversos parceiros europeus. Traduzem o valor da solidariedade e reforçam o sentimento de pertença à União. Dou as boas vindas à equipa alemã que acaba de chegar a Portugal", escreveu Costa, numa publicação partilhada no Twitter.

"Com o extraordinário esforço dos nossos profissionais de saúde temos conseguido enfrentar a fase mais crítica da pandemia. O confinamento começa a produzir resultados e a vacinação vai criando imunidade", acrescentou ainda.