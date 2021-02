Reino Unido regista 1.322 mortes por covid-19 e mais de 19 mil novos casos

O Reino Unido registou, nas últimas 24 horas, 19.202 novos casos de covid-19 e 1.322 mortes associadas à doença.

Os dados divulgados esta quarta-feira elevam para 3.871.825 o total acumulado de contágios no país desde o início da pandemia e para 109.335 o número de mortes.

Nas últimas 24 horas, mais 2.651 pessoas foram internadas nos hospitais britânicos devido à covid-19 – são agora 32.851.

The #COVID19 Dashboard has been updated: https://t.co/XhspoyTG79



On Wednesday 03 February 2021, 19,202 new cases and 1,322 deaths within 28 days of a positive test were reported across the UK.



A total of 10,021,471 people have now received the first dose of a #vaccine. pic.twitter.com/Qwh9R9hS4d