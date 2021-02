Prisão de Navalny é "inaceitável e politicamente motivada"

"A União Europeia condena a decisão das autoridades russas de condenar Alexei Navalny e considera-a inaceitável por ser politicamente motivada e contrária às obrigações internacionais da Rússia em matéria de direitos humanos", afirmou o Alto Representante da UE para a Política Externa, em comunicado.

Josep Borrell disse ainda que "a UE voltará à questão no próximo Conselho dos Negócios Estrangeiros e discutirá as suas implicações e possíveis ações futuras" e recordou que "tem apelado constantemente às autoridades russas para que mantenham as suas obrigações nacionais e internacionais de respeitar e assegurar os direitos humanos e a igualdade perante a lei, incluindo o direito a um julgamento justo".

"A UE reitera o seu apelo à libertação imediata e incondicional de Alexei Navalny, bem como de todos os cidadãos e jornalistas que tenham sido detidos por exercerem os seus direitos à reunião pacífica e à liberdade de expressão", lê-se.

No Twitter, Josep Borrell afirmou que este assunto irá ser abordado na sua viagem a Moscovo. O responsável vai deslocar-se à Rússia para "fazer passar uma mensagem clara" sobre os direitos humanos, segundo foi anunciado na semana passada.

Sentencing of Alexei Navalny @navalny is politically motivated and against Russia’s international human rights obligations.



I will raise his case during my visit to Moscow this week.



The Foreign Affairs Council will discuss the implications and possible further action. https://t.co/G6xSczL79q