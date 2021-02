Espanha regista 31.596 novos casos e 565 mortes por covid-19

Espanha registou, esta terça-feira, 31.596 casos do novo coronavírus, mais 2.532 do que na véspera. De acordo com dados do Ministério da Saúde espanhol, foram ainda contabilizadas 565 vítimas mortais – menos 159 do que o recorde da terceira vaga registado ontem.

Nos últimos sete dias, 6.948 pessoas infetadas deram entrada nos hospitais espanhóis, estando atualmente 601 internados em Unidades de Cuidados Intensivos.

Com a atualização esta atualização, o país conta agora com um total acumulado de 2.883.465 casos de covid-19 e 60.370 vítimas mortais.