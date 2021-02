Há 10 pessoas infetadas com o novo coronavírus na Casa do Artista

No espaço de uma semana morreram três pessoas que residiam na Casa do Artista – António Cordeiro, no sábado, Cecília Guimarães, ontem, e Adelaide João, hoje –, no entanto, apenas uma morreu vítima da covid-19.

Há dez pessoas pessoas infetadas com o novo coronavírus na Casa do Artista, em Lisboa. A situação está controlada e é do conhecimento da delegada de saúde local, segundo disse à agência Lusa o presidente da junta de freguesia de Carnide, Fábio Sousa.

À mesma publicação, uma fonte da Casa do Artista confirmou as informações do autarca. "Em janeiro fomos confrontados com alguns testes positivos à covid-19, uma situação que não escondemos. Tanto assim que referimos logo a situação num comentário que colocámos a nossa página na rede social Facebook", disse.

O ator António Cordeiro, de 61 anos, que padecia de paralisia supranuclear progressiva, uma doença degenerativa rara, morreu devido a complicações associadas à sua doença. Já Cecília Guimarães, de 93 anos, morreu vítima de pneumonia. Enquanto Adelaide João, de 99 anos, morreu devido à covid-19.