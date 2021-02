Cantora Maria Andrea Gaspar é a terceira vítima mortal do surto de covid-19 na Casa do Artista

A cantora lírica Maria Andrea Gaspar tinha 93 anos e foi a terceira vítima mortal derivada do surto de covid-19 na Casa do Artista, em Lisboa, após das anunciadas as mortes de Cecília Guimarães e Adelaide João. A sua morte foi divulgada na página do Facebook da Apoiarte – Casa do Artista.

Segundo Fábio Sousa, presidente da Junta de Freguesia de Carnide, de momento há dez pessoas infetadas na Casa do Artista, mas assegurou que "a situação está controlada" e "é do conhecimento da delegada de saúde, que está a acompanhar a situação", ao referir também que, neste momento, estão a viver 70 pessoas neste local, explicou à agencia Lusa.

A covid-19 invadiu a Casa do Artista logo no começo do ano. Uma fonte da instituição confirmou as informações que o autarca disse à Lusa, “em janeiro fomos confrontados com alguns testes positivos à covid-19, uma situação que não escondemos. Tanto assim que referimos logo a situação num comentário que colocámos a nossa página na rede social Facebook”.

Apenas em três dias, faleceram três residentes na Casa do Artista: na segunda-feira, a atriz Cecília Guimarães com 93 anos, e esta quarta-feira, a atriz Adelaide João com 99 anos e ainda a cantora lírica, Maria Andrea Gaspar com 93 anos. Cecília foi a única das três que não morreu com covid-19, mas vítima de pneumonia.

O ator António Cordeiro, de 61 anos, que padecia de paralisia supranuclear progressiva, uma doença degenerativa rara, morreu devido a complicações associadas à sua doença, tendo sido referido como infetado pela covid-19. Porém, a fonte da Casa do Artista desmentiu à agência noticiosa Lusa este facto.