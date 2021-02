Mank e The Crown lideram a corrida aos Globos de Ouro

Ao fim de um ano de pandemia e de estreias adiadas, os prémios da Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood estão já a partida entregues ao streaming, com a Netflix a liderar de longe as nomeações.

Salas de cinema encerradas ou com lotação limitada por diretrizes sanitárias, festivais adiados, edições realizadas em formato online, grandes estreias proteladas. Um ano depois do início da pandemia de covid-19, os Globos de Ouro de 2021 serão os Globos de Ouro possíveis no tempo em que o cinema foi empurrado para o lugar da televisão:o pequeno ecrã — e o streaming. Ao fim de um ano atípico como foi 2020 para as indústrias cinematográfica e televisiva, o domínio das produções da Netflix, da Amazon e da HBO sobre a lista de nomeados para a 78.ª edição dos prémios anualmente atribuídos pela Associação da Imprensa Estrangeira em Hollywood não veio causar grande surpresa.

Mank, drama biográfico de David Fincher em torno da figura de Herman J. Mankiewicz enquanto escrevia o argumento de Citizen Kane (1941), de Orson Welles, é o filme mais nomeado. Ao todo, concorre em seis categorias, incluindo as de Melhor Drama, Melhor Realização, Melhor Argumento (para Jack Fincher, pai do realizador), e Melhor Ator em Drama (Gary Oldman, no papel de Mankiewicz). Ofilme estresou-se em novembro passado na Netflix, recordista de nomeações para estes Globos de Ouro, com 22 nomeações nas categorias de cinema e 20 nas de televisão. Seguem-se-lhe a Amazon Studios e a HBO.

Os 7 de Chicago, de Aaron Sorkin, também ele estreado na Netflix, conta com cinco nomeações: Melhor Drama, Realização, Argumento e Ator ( Sasha Baron Cohen). Na categoria de Melhor Realização, destaca-se a predominância de mulheres entre os nomeados: Emerald Fennell (com Promising young woman), Regina King (One night in Miami...) e Chloé Zhao (Nomadland - Sobreviver na América), competem com David Fincher e Aaron Sorkin pela distinção.

Nas categorias televisivas, é The Crown a série que lidera, acumulando, tal como Mank, seis nomeações, entre as quais a de Melhor Série - Drama e ainda várias nomeações em categorias de representação para as atrizes Olivia Colman, Emma Corrin, Gillian Anderson e Helena Bonham Carter e o ator Josh O’Connor.

A 78.ª edição dos Globos de Ouro realiza-se a 28 de fevereiro, numa cerimónia sem público a ser conduzida por Tina Fey e Amy Poehler.