Liverpool perde em casa com Brighton

A equipa de Jürgen Klopp não pôde vencer os visitantes do Brighton, e perdeu mesmo por uma bola a zero.

Mais uma noite de azar para os reds. Em tempos no topo da tabela classificativa da Premier, o Liverpool foi batido pelos visitantes do Brighton & Hove Albion, e está agora no quarto lugar.

A primeira metade começou com situações de perigo dos dois lados, mas só aos 56 minutos é que a partida veria um golo concretizado. Steven Alzate, assistido por Leandro Trossard, rematou do coração da área e fez o primeiro golo do jogo. Primeiro e único, que deu a vitória ao Brighton.

O Liverpool ainda pôs em perigo várias vezes a baliza do Brighton, mas a falta de eficácia ditou a derrota. O Brighton mantém-se assim vivo na luta por fugir dos últimos lugares da tabela.