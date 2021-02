Efemérides de 4 de Fevereiro

O Facebook, a maior rede social virtual do mundo, foi fundada há 17 anos

1808 Napoleão Bonaparte determinou há 213 anos, na 1ª Invasão Francesa, a cobrança, em Portugal, do imposto extraordinário no valor de 100 milhões de francos.

1961 Começou há 60 anos a luta armada pela independência de Angola.

1985 Foi inaugurado há 36 anos o Museu Nacional do Teatro, em Lisboa.

1992 Um Golpe de Estado liderado por Hugo Chávez (1954-2013, sucedido pelo polémico Nicolás Maduro, n.1962) contra o presidente da Venezuela Carlos Andrés Pérez (1922-2010) teve lugar há 29 anos.

2003 Começou há 18 anos a demolição da Aldeia da Luz, no Alentejo, para a construção da Barragem do Alqueva – cuja central eléctrica só seria inaugurada pela EDP em 2013.

2004 O Facebook, a maior rede social virtual do mundo, foi fundada há 17 anos por Mark Zuckerberg e os seus colegas Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz e Chris Hughes, alunos da Universidade de Harvard.

2013 As empresas que contratem pessoas inativas ou desempregadas com 45 ou mais anos passaram a receber há 8 anos uma devolução total ou parcial da Taxa Social Única paga por estes funcionários.

2015 As taxas de juro que o Estado aplicava às dívidas fiscais, eram 20 vezes superiores à taxa aplicada pela Euribor a 12 meses, o que motivou fortes críticas há 5 anos do Bastonário dos Técnicos Oficiais de Contas que classificou a postura do Estado como “usura pura”.

2019 Vários países europeus, incluindo Portugal, reconheceram há 2 anos o líder oposicionista Juan Gaidó como Presidente interino da Venezuela, com a missão de organizar eleições livres e justas para o cargo, no seu país – unção que Maduro tem tornado impossível.