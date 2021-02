Jogador do Palmeiras deixou festa da Libertadores para visitar a ama dos filhos que estava no hospital

Luiz Adriano, jogador que venceu a Taça Libertadores pelo Palmeiras, no passado sábado, tem visto seu nome fazer notícia na imprensa, mas por outros motivos que vão além do futebol.

O avançado, de 33 anos, não ficou para a festa do clube brasileiro, porque a ama dos seus filhos estava internada devido à covid-19. Luiz Adriano falou sobre o sucedido durante uma entrevista e o gesto não passou despercebido.

"Não consegui dormir porque tive um problema com a ama dos meus filhos. Ela está com coronavírus e está na UCI [Unidade de Cuidados Intensivos], então saí da festa e fui direto para o hospital. Cheguei do hospital às cinco da tarde e aqui estou com vocês", explicou o jogador, em declarações à Rádio Bandeirantes.

De realçar que esta foi a primeira Taça Libertadores, o principal troféu do futebol sul-americano, da carreira do futebolista brasileiro.