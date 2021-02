GNR apreende 124 quilos de pescada imatura

A Unidade de Controlo Costeiro (UCC), através do Subdestacamento de Controlo Costeiro da Nazaré, apreendeu, esta quarta-feira, 124 quilos de pescada por não cumprir com as medidas mínimas de captura exigidas por lei, no Porto de Abrigo da Nazaré.

No decorrer de uma ação de fiscalização dirigida ao pescado imaturo, os militares detetaram nas imediações do cais de descarga da Lota da Nazaré, 124 quilos de pescada com um valor estimado de 1 240 euros, sem que possuísse a medida regulamentar de venda de 27 cm, resultando daí a sua apreensão. Consequentemente, foi elaborado um auto de contraordenação, cuja coima pode atingir um valor de 37 500 euros.

É de realçar que o pescado apreendido, depois de submetido ao controlo higiossanitário, será entregue a várias instituições de solidariedade.