Casal indiano deu o nó debaixo de água

Um casal indiano mergulhou, literalmente, no amor, e casou-se debaixo de água, a mais de 18 metros de profundidade, na costa de Neelankarai.

V. Chinnadurai e S. Swetha deram o nó na passada segunda-feira, 1 de fevereiro, numa cerimónia muito diferente do habitual. O homem mergulha há mais de 12 anos, contudo, a noiva começou a ter aulas apenas um mês antes do casamento.

“Sou um mergulhador licenciado com mais de 12 anos de experiência. Então, quando estava discutir ideias para meu casamento com um primo que dirige um centro de mergulho, focamo-nos neste plano. Foi um pouco difícil convencer a minha esposa no início, mas ela finalmente concordou”, contou Chinnadurai à imprensa internacional.

“Eu acredito que este foi o primeiro casamento hindú subaquático na Índia. Anteriormente, apenas foi feito um casamento cristão debaixo de água em Kerala”, acrescentou.

“Eu não sabia nada sobre mergulho até que isto acontecer. Mas estava pronta porque queria fazer algo único para o nosso casamento”, confessou a mulher.

No entanto, um casamento subaquático tem os seus desafios. O casal conta não pôde fixar uma data para a cerimónia, porque não tinha a certeza de como estariam as condições do oceano. Também a roupa dos noivos teve de ser adaptada.

No casamento estiveram presentes apenas alguns instrutores de mergulho, enquanto alguns familiares esperaram na praia.

Embora tornar este casamento um caso único fosse uma parte de toda a ideia, Chinnadurai diz que houve outro motivo. "Nos últimos anos, os oceanos tornaram-se extremamente poluídos. Agora, as máscaras usadas aumentam o problema. Achei que, quando fizéssemos algo único como isto, chamariamos a atenção das pessoas e poderíamos usar esta oportunidade para falar sobre a poluição marinha e a necessidade de fazer algo", rematou.