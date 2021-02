Menos mortes, internamentos e casos de covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

Os números de infeções, internamentos, e de mortes por covid-19 em Portugal voltaram a descer nas últimas 24 horas, ainda que continuem a ser dos piores registos no país. O boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta quinta-feira revela que foram diagnosticados 7.914 novos casos de covid-19 e que ocorreram mais 225 mortes associadas à doença.

O país soma agora um total acumulado de 748.858 infetados desde o início da pandemia e 13.482 óbitos.

Dos 7.914 novos contágios, 3.993 – mais de metade – foram diagnosticados em Lisboa e Vale do Tejo, que continua a ser a região mais afetada pela pandemia. Segue-se o Norte com 1.788 novas infeções, o Centro com 1.118, o Algarve com 387 e o Alentejo com 343. A região autónoma da Madeira soma mais 264 casos e a dos Açores 21.

À semelhança do número de novos casos, também mais de metade das mortes foram registadas em Lisboa e Vale do Tejo: 119 de um total de 225. No Norte morreram mais 41 pessoas, no Centro 38, no Alentejo 20 e no Algarve quatro. Na Madeira ocorreram também dois óbitos associados à covid-19 e nos Açores um.

Há, agora, menos 188 pessoas internadas, num total de 6.496 camas ocupadas por doentes covid. Também o número de doentes em cuidados intensivos desceu e são agora 863, menos 14 do que ontem.

O boletim revela ainda que mais 10.760 pessoas foram dadas como recuperadas, um valor que volta a ser superior ao de novos contágios. Desde o início da pandemia, 573.934 pessoas venceram a doença.

Atualmente, existem no país 161.442 casos ativos, menos 3.071 do que ontem, e as autoridades de saúde têm sob vigilância 204.336 contactos.