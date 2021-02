BPI. Lucro cai 68% para 104,8 milhões em 2020

O BPI registou uma quebra de lucros de 61% para os 151 milhões de euros em 2020. A instituição financeira justifica esta quebra com "imparidades de crédito líquidas, incluindo imparidades não alocadas de 97 milhões para prevenir potenciais impactos da pandemia".

Na atividade em Portugal, o BPI obteve 84,3 milhões de euros em resultado líquido recorrente. Já o contributo das participações minoritárias no BFA e BCI foi de 38,6 mihões de euros.

João Pedro Oliveira e Costa, CEO do banco, destacou ainda assim “o forte dinamismo na atividade comercial bancária, num contexto adverso e de dimensão inédita. Os proveitos 'core' mostraram resiliência, mantendo-se praticamente inalterados face a 2019 e conseguimos subir a margem financeira, em contraciclo com o mercado. Foi um exercício desafiante, que exigiu muito de todos, mas em que o BPI mostrou ter o músculo necessário e o empenho de todos os seus colaboradores, não só para apoiar as famílias e as empresas, mas também para, em conjunto com a Fundação “la Caixa”, reforçar o seu compromisso social”.

Os depósitos de clientes registaram uma subida expressiva de 13%, o que representa um crescimento de 2 994 milhões de euros em 2020. Os depósitos, que ascendem a 26 009 milhões de euros, representam 70% do ativo e constituem a principal fonte de financiamento do balanço.

A quota de mercado dos depósitos subiu para 10,6%, enquanto os ativos sob gestão ascenderam a 9 644 milhões de euros, registando uma descida de 1,6% o que se explica em parte pela transferência de recursos para aplicações sem risco, como os depósitos.

Os recursos totais de clientes cresceram 7.6%, totalizando 36 989 milhões de euros no final de 2020. Também a carteira total de crédito a clientes (bruto) aumentou 1 314 milhões de euros face a dezembro de 2019 (+5.4% yoy), para 25 695 euros crescendo em todos os segmentos de crédito a particulares e a empresas. A quota de mercado situava-se nos 10.7% em novembro de 2020, o que representa uma subida de 30 bp no ano.

A carteira de crédito a empresas cresceu 5.9% para 10 072 M.€. A contratação de crédito a empresas e negócios (novas operações de crédito) sobe 4% face a 2019 para 4 235 M.€. A carteira de crédito hipotecário totaliza 12 008 M.€. (+5.5% yoy).

A produção de crédito hipotecário aumentou 20% face ao ano anterior alcançando 1 741 milhões de euros, o que corresponde a uma quota de mercado na contratação de 15.1% (janeiro a novembro). A quota de mercado de crédito hipotecário em carteira do BPI ascendeu a 12m2% em novembro.