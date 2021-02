Bolsonaro sem "medo do povo armado"

Jair Bolsonaro afirmou esta quinta-feira que não tem "medo do povo armado" uma vez que "isso impede um governante de se tornar um ditador". O Presidente do Brasil avançou ainda que "na próxima semana haverá mais decretos sobre armas", porque são um "direito" dos cidadãos.

"Não tenho medo do povo armado, porque isso impede um governante de se tornar um ditador e me sinto muito bem com um bom cidadão que está armado", afirmou perante centenas de pessoas na inauguração de um centro desportivo de alto rendimento, no Paraná.

No poder há dois anos, o Presidente brasileiro tem promovido a "autodefesa" dos cidadãos e prepara-se para implementar novas medidas. "Na próxima semana haverá mais decretos sobre armas porque armas é um direito" dos brasileiros, disse.