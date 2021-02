Três detidos em flagrante por sequestro e coação na Figueira da Foz

A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve, esta quinta-feira, através do Posto Territorial da Praia de Quiaios, em flagrante três homens com 16, 43 e 44 anos por sequestro e coação. A detenção foi feita junto à entrada do parque de campismo da Praia de Quiaios, na Figueira da Foz.

Em comunicado, a GNR explica que "na sequência de um alerta de um familiar da pessoa sequestrada, foram efetuadas diversas diligências policiais para apurar a localização dos autores" e da vítima, tendo detetado uma viatura suspeita no concelho vizinho, na zona de Montemor-o-Velho, e "após um seguimento, foi possível intercetar a mesma junto à entrada do parque de campismo da Praia de Quiaios".

O veículo foi apreendido e a vítima, um homem de 24 anos, foi resgatada sem qualquer ferimento. Os três detidos estão sob custódia da GNR e foi chamada a Polícia Judiciária.