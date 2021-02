Ventura: "A doutora Ana Gomes saiu do MRPP mas o MRPP nunca saiu da doutora Ana Gomes"

André Ventura diz que o pedido de Ana Gomes à PGR sobre reapreciação do Chega é “é uma ofensa a milhares de militantes”.

O líder do Chega afirmou, esta quinta-feira, que espera que a Procuradora-Geral da República, Lucília Gago, repudie "o quanto antes" o pedido da ex-candidata presidencial Ana Gomes sobre a legalização do partido.

"Não deixa de me surpreender que alguma candidata dita democrática e militante de um partido democrático [PS] tenha como objetivo ilegalizar um partido” afirmou André Ventura.

“Só mostra que a doutora Ana Gomes saiu do MRPP mas o MRPP nunca saiu da doutora Ana Gomes", acrescentou, quando falava aos jornalistas em Ponta Delgada, à margem de uma reunião com dirigentes açorianos do Chega.

"O que nós esperamos é que a senhora Procuradora-Geral da República possa o quanto antes repudiar esta ação da doutora Ana Gomes", sublinhou.

Para Ventura, o pedido de Ana Gomes para que a PGR reaprecie a legalização do Chega “é uma ofensa a milhares de militantes”. O líder do partido sublinhou ainda o facto de diversas sondagens indicarem, atualmente, aquela força política como a terceira maior de Portugal.

Recorde-se que a ex-candidata presidencial Ana Gomes pediu à Procuradoria-Geral da República (PGR) para que instrua o Ministério Público a reapreciar a legalização do Chega como força política, alegando que este partido viola a Constituição da República, e investigue a origem do seu financiamento.