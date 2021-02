FC Porto empata sem golos com Belenenses SAD

O FC Porto empatou, esta quinta-feira, com o Belenenses SAD, num jogo sem golos, a contar para a 17.ª jornada da I Liga.

O jogo, disputado no Estádio do Jamor, ficou marcado pela lesão grave de Nanu, lateral do FC Porto, que esteve vários minutos a ser assistido no relvado, na sequência de um choque com o guarda-redes Kritciuk. O joagador abandonou o campo de ambulância.

Os dragões estão no segundo lugar com 39 pontos, menos três do que o líder Sporting, que tem menos um jogo, já o Belenenses SAD está em 12.º com 16 pontos.