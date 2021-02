Maria Anne Mozart. A Cara-de-Cavalo que viveu à sombra do irmão

Apesar de ter sido excecional como praticante, tocando com um talento desmedido cravo e piano aos 11 anos, Maria Anne, irmã mais velha de Wolfgang Amadeus Mozart, morreu no anonimato. Ficou-lhe a dor de ser mulher num tempo em que não eram levadas a sério.

No cemitério de São Pedro, em Salzburgo, na mesma vala comum que alberga os restos, se ainda os há, de Johan Michael Haydn, irmão de Franz Haydn, foi sepultada Maria Anne Mozart a 29 de outubro de 1829. A cripta nº 54 parece ter sido preparada para receber músicos, e sobretudo músicos que sofreram ao longo da vida a ingratidão de viveram à sombra dos seus irmãos.

Maria Anne teve um fim triste. A sua saúde degradou-se de forma brutal nos seus derradeiros cinco anos: ficou completamente cega, exibia um desânimo avassalador, estava um farrapo humano de tão magra e tão exausta e acabou mesmo por deixar de falar. Um dos últimos momentos de suprema alegria nesse final deprimente foi a visita de Franz Xaver Mozart, seu sobrinho, que nunca conheceu ao longo da vida do irmão. A visita trouxe uma espécie de vida aos seus olhos gastos de glaucomas. Mas após a partida de Franz, desistiu. Exangue, entregou-se de mãos juntas às grilhetas da Ceifeira Maldita. Mas não caiam na asneira de pensar que, lá por ter sido atirada, pouco respeitosamente, para a vala comum, morreu na pobreza. Pelo contrário: possuía uma muito razoável fortuna.

Em 1829, poucos conheciam a verdadeira vida daquela senhora que definhara até morrer. Bem, em 2021 talvez sejam muito menos os que sabem algo sobre a vida de Maria Anne Mozart e é uma lástima que assim seja. Nascida no verão de 1751, desde muito criança que ganhou o carinhoso apodo de Nannerl. Era filha de Leopold, um cabeça-de-mula, que teimara em fechar-se num convento durante anos de forma a aprender música, sobretudo a tocar órgão e violino. Tinha um feitio terrível e uma força de caráter inquebrantável. Não torcia perante a opinião ou a vontade alheias e isso valeu-lhe o afastamento definitivo da mãe que nunca viu com bons olhos a opção tomada pelo filho. Por outro lado, a mãe Mozart, Anna Maria, sofreu as agruras dessa guerra aberta e do pouquíssimo dinheiro que o marido trazia para casa ao fim de cada semana. A sua saúde ressentiu-se de tal forma das privações que sofreu que perdeu cinco filhos à nascença. Sobraram dois: Maria Anne e Wolfgang Amadeus.

De um lado para outro

Ao contrário do irmão, que se revelou bem cedo um rebelde, pondo em causa a autoridade paternal a todo o momento, Maria Anne era um garota gentil e submissa. Cinco anos mais velha do que Wolfgang, também foi empurrada pelo pai para o estudo da música e, aos sete anos, dominava perfeitamente o cravo. Assistiu à forma inacreditavelmente precoce como o irmão se tornou um miúdo prodígio, tocando piano e violino, e começaram ambos a ser levados pelo pai de um lado para o outro, expondo as suas habilidades musicais como se fossem figurinhas de circo ambulante. Leopold percebeu que tinha uma mina de ouro nas mãos hábeis dos seus dois filhos. Mas, infelizmente para Nannerl, aconteceu algo de inevitável: cresceu. E, para os padrões da época, uma rapariguinha na puberdade já não era tão bem vista a demonstrar os seus dotes musicais. Basicamente, enquanto Wolfgang, o rapaz-maravilha, encantava Paris e Viena, Maria_Anne entrava pelos portões abertos às escâncaras daquilo que se designava como idade casadoira.

O afastamento dos palcos feriu a sua sensibilidade. Sentiu duramente o golpe de ter sido deixada para trás ao mesmo tempo que ia recebendo notícias dos formidandos êxitos do irmão: eis a sombra que a perseguiu até à morte, deixando-a cega pelo caminho.

É também nesta sua fase da vida que um mistério a envolve. Talvez o maior dos mistérios da sua vida já por si meio misteriosa. Na correspondência que foi mantendo com o irmão, que entre 1777 e 1779, não pôs os pés na sua Salzburgo natal por conta da exigência de Leopold em fazer dele o músico mais famoso da Europa, Wolgang refere a qualidade das composições da irmã e incentiva-a a continuar a compor e a tocar. Mas a verdade é que tais composições nunca foram encontradas e provavelmente ter-se-ão perdido num incêndio que medrou na casa dos Mozart, destruindo igualmente muita da correspondência que Nannerl mantinha com o pai.

Wolfgang fora, na sua infância mais tenra, absolutamente fascinado pela irmã. Por causa dela, sentou-se pela primeira vez ao piano e desatou a produzir música como se tivesse algures, nos interstícios do cérebro, uma fonte de colcheias. A relação entre ambos era profunda e carinhosa. O tempo, esse grande escultor, como escreveria mais tarde Marguerite Yourcenar, tratou de esfarelar esse muro que tinham erguido em seu redor.

Gémeos na música

A música marcara a vida de Maria Anne de forma indelével. A excursão em família que levara os dois jovens prodígios musicais chamados Mozart a várias capitais da Europa, fez dela uma mulher com um sonho por dentro. O próprio Leopold afirmava, nesse tempo, que Nannerl não devia nada ao irmão na qualidade interpretativa. Além disso, os dois irmãos já compunham abundantemente, na grande maioria peças para cravo e para piano, não sendo possível saber ao certo quais delas foram feitas por quem já que faziam o trabalho em conjunto. Não há crítico musical que não admita a fortíssima influência que Maria Anne teve nas primeiras composições de Wolfgang, tão chegados eram ambos.

Aos 18 anos, Nannerl deixou-se arrebatar de amores por um galante capitão de cavalaria chamado Franz d’Ippold. O facto não agradou de forma alguma a Leopold, agora mais preocupado em ir vendendo a imagem do filho do que em meter-se no recato em que a filha mergulhara, mas sem nunca perder o seu feitio autoritário. Portanto, descartado o capitão, avançou um magistrado, Johann Baptist Franz von Berchtold zu Sonnenburg, que depois de casados levou a jovem Mozart para St._Gilgen, onde morava, a cerca de 30km de distância de Salzburg.

Isto significava o fim definitivo da carreira musical de Maria Anne. Berchtold parecia carregar uma maldição: já enviuvara por duas vezes antes das bodas com Nannerl pelo que trazia consigo três filhos dos anteriores casamentos. Maria Anne deu-lhe mais três: Leopold Alois Pantaleon, Jeanette e Maria Babette. Estava a caminho de se tornar uma matrona quando se abriu mais uma frente de batalha com o pai. Leopold, o avô, resolveu tomar a seu cargo a educação de Leopold, o neto. Com o seu feitio de visionário, contava que aprendesse rapidamente com o tio a ser o novo prodígio da família Mozart, esquecendo-se que Wolfgang Amadeus só havia um. O jovem Leopold manteve-se, dessa forma, ao cuidado do avô até à morte deste, no dia 28 de maio de 1787.

Entretanto, os contactos entre os irmãos mantinham-se frequentes. Em várias das cartas que enviava para Salzburgo, é possível lerem-se frases como estas: «Só queria que a minha irmã estivesse aqui comigo em Roma»; «Sinto-me vazio por estar há tanto tempo à espera de uma resposta dela»; «Quando tenho notícias tuas, Cara-de-Cavalo?»

A sensibilidade de Wolfgang pode ter atingido pontos sublimes na imensidão da sua obra, mas nunca foi muito polida na forma como falava e escrevia, usando e abusando do calão e de expressões escatológicas. As missivas estão aí para o confirmar, sendo de acrescentar que muitas delas iam acompanhadas por pautas de alguma composição nova de Mozart com nota anexa pedindo-lhe para a tocar e lhe enviar a sua opinião sobre ela.

A doutrina divide-se, mas parece ser um facto concreto que a relação entre os irmãos se degradou com o passar dos anos. Alguns insistem que por influência da mulher de Wolfgang, Constanze – na viagem que ambos fizeram a Salzburgo em 1783, Mozart não fez qualquer contacto ou qualquer esforço para visitar a irmã. Aliás, a partir daí nunca mais voltaram a ver-se, nunca conheceram, em vida, os filhos um do outro, e o correio não voltou a ter de se preocupar com o vaivém das antigas conversas que cessaram por completo em 1788.

Em 1791, ano do nascimento do seu último filho, Franz Xaver, Wolfgang sucumbiu à tuberculose enquanto estava em Praga a terminar duas obras de vulto, o Requiem e A Clemência de Tito. Ao contrário da irmã, não nadava em dinheiro. Assegurava o sustento da família com o dinheiro que um príncipe prussiano, seu mecenas, Karl Lichnowsky lhe pagava. A morte levou-o no dia 5 de dezembro. Dois dias mais tarde foi a enterrar no cemitério da igreja de São Marcos, em Viena. Ninguém assistiu à sua descida à terra, ninguém sabe ao certo em que lugar foi deposto o seu cadáver. A irmã, Maria Anne, sobreviveu-lhe mais 38 anos. No anonimato da sua sombra, como sempre vivera sem um gesto de despeito.