Efemérides de 5 de fevereiro

1722 Foi criada, no Porto, há 299 anos, a primeira corporação de bombeiros da cidade, a Companhia do Fogo ou da Bomba, no reinado de D. João V (1689-1750, a reinar desde1706)

1768 O Marquês de Pombal (1699-1782), chefe do Governo de D. José (1714-77, a reinar desde 50) criou há 252 anos, em Lisboa, a Real Mesa Censória, separando as funções da Igreja das do Estado, tendo a Inquisição perdido então os poderes de exame prévio.

1818 Portugal, que foi dos primeiros países a reconhecer (em 1783, com D. Maria I) a independência dos EUA (país que brindou essa situação com vinho da Madeira, em 1776), assinou há 203 anos o tratado de amizade com Washington.

1852 O Museu Hermitage, o mais conhecido da Rússia, em São Petersburgo, foi aberto ao público há169 anos.

1887 Estreou-se há 134 anos a ópera Otello (baseada no livro homónimo de Shakespeare), de Giuseppe Verdi (1813-1901), no Teatro La Scala, de Milão.

1909 O químico e empresário belga Leo Baekeland (1863-1944) anunciou há 112 anos a criação da baquelite, o primeiro plástico sintético do mundo.

1936 Tempos Modernos, filme dirigido e interpretado por Charles Chaplin (1889-1977), foi lançado há 85 anos, sendo a última aparição de Charlot.

1990 Mikhail Gorbachev (n.1931, líder soviético entre 1985-91, que permitiu o derrube do Muro de Berlim em 89) afirmou há 31 anos ter chegado a altura de o Partido Comunista disputar com outros partidos o direito de governar a Rússia.

1993 Estreou-se há 28 anos, no Teatro Tivoli, a Orquestra Sinfónica Portuguesa (integrada actualmente no São Carlos), com 110 músicos.

2007 Foi publicada há 14 anos em Diário da República (Governo Sócrates) a lei que cria o Cartão Único do Cidadão.

2019 O Presidente Rebelo de Sousa promulgou há 2 ano os diplomas do Parlamento sobre transparência de informação relativa a créditos de valor elevado e sobre comunicação ao fisco de informações de contas superiores a 50 mil euros.

2020 O Senado dos EUA, dominado pelos republicanos, absolveu há 1 ano o ex-Presidente Donald Trump no "impeachment" por pressões à Ucrânia.