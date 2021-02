Choque com Kritciuk deixa Nanu com concussão cerebral e traumatismo vértebro-medular

O jogador do FC Porto está sob observação no hospital de São Francisco Xavier em Lisboa.

O avançado Nanu sofreu “uma concussão cerebral e um traumatismo vértebro-medular com perda de conhecimento”, pode ler-se no comunicado do FC Porto. Apesar do diagnóstico, os exames realizados “ao guineense no Hospital de São Francisco Xavier não revelaram alterações com gravidade clínica”, mas Nanu vai continuar sob observação na unidade hospitalar.

No lance do jogo entre Belenenses SAD e FC Porto, desta quinta-feira, Nanu chocou com a cabeça do guarda-redes Kritciuk, aos 84’, e caiu desamparado no relvado e ficou inanimado durante vários minutos.

Os jogadores pediram assistência médica logo no momento em que perceberem que o jogador não estava a reagir. A ambulância demorou a chegar, contudo o protocolo requer que o jogador seja estabilizado antes de ser removido do relvado. “Ainda antes de ter sido transportado de ambulância desde o Estádio do Jamor, Nanu recuperou os sentidos no relvado” e imediatamente levado para o hospital lisboeta.

A situação criou um atraso de 15 minutos na partida, mas não chegou a fazer diferença no empate (0-0). Os dragões estão a três pontos do primeiro lugar conquistado pelo Sporting, que nesta sexta-feira, pode alargar esta vantagem para seis pontos.