Jovem de 22 anos partilha transformação incrível após perder todos os dentes devido às drogas | FOTOS

Uma jovem, de apenas 22 anos, decidiu utilizar as redes sociais, para partilhar a sua história, sobretudo a luta contra o vício em drogas.

Faith Hill aproveitou o facto de ter mais de 700.000 seguidores no TikTok para alertar para o perigo adjacente ao consumo de estupefacientes. A jovem, natural do Missouri, nos Estados Unidos, foi viciada em metanfetamina durante seis anos e vivia na rua.

Além do impacto no seu corpo, as drogas fizeram também com que Faith perdesse os amigos mais próximos. A jovem quis compartilhar imagens dessa fase da sua vida e mostrou como estava magra e com os dentes deteriorados. Quando finalmente ficou sóbria, a jovem foi mesmo obrigada a remover todos os dentes e passou a usar dentadura.

Os vídeos compartilhados no TikTok mostram a jornada de Faith para ficar sóbria.

“Eu consumi metanfetamina durante seis anos. Morava nas ruas, em hotéis, em qualquer lugar onde pudesse deitar a cabeça”, contou nos dos vídeos.

“Obviamente não cuidei dos meus dentes. Bem, eu pensava que sim, mas não o fiz. E isso causou uma grande quebra, muito apodrecimento, e finalmente consegui removê-los”, acrescentou.

Faith disse que estava presa no vício e que se sentia “horrível” e “miserável” durante esse período, tendo mesmo pensado em acabar com a própria vida.

Contudo, depois de se internar para reabilitação oito vezes, conseguiu, finalmente, no ano passado, ficar sóbria.

A jovem chegou mesmo a sorrir sem dentadura num vídeo que atingiu milhões de visualizações. "É como um sorriso vazio, não há nada lá", brincou.

A história tocou os utilizadores, que elogiaram a honestidade de Faith.

Veja a fotogaleria.