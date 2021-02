Quatro detidos por furto de metais não preciosos em Sines

Os homens, de idades compreendidas entre os 17 e os 32 anos, roubaram, entre outros, uma tonelada de metais não preciosos no valor de 6500 euros.

O Comando Territorial de Setúbal, através do Posto Territorial de Sines, deteve, esta quinta-feira, em flagrante, quatro homens, de idades compreendidas entre os 17 e os 32 anos, por furto de metais não preciosos, em Sines.

"No decorrer do policiamento, ao passarem pela zona logística de Sines, os militares da Guarda verificaram quatro indivíduos a realizarem atividades suspeitas junto a uma empresa de metalomecânica. Ao abordarem os suspeitos perceberam que estes estariam a furtar metais não preciosos", pode ler-se no comunicado emitido pela autoridade.

Deste modo, no decorrer das diligências policiais, foi apreendido o seguinte material: uma tonelada de metais não preciosos no valor de 6 500 euros, um veículo e um atrelado.

Os quatro detidos estão nas instalações da Guarda e serão presentes, esta sexta-feira, ao Tribunal Judicial de Setúbal, para aplicação das medidas de coação.