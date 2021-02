Sebastian Kurz confirma: Áustria vai receber 10 doentes portugueses

A Áustria vai receber 10 doentes portugueses - cinco com infeções graves pela covid-19 e cinco com outras doenças ou com cirurgias pendentes.

A confirmação foi comunicada, esta sexta-feira, pelo chanceler austríaco, Sebastian Kurz, que admitiu ser "uma questão de solidariedade europeia oferecer ajuda rápida sem burocracia para salvar vidas humanas".

Recorde-se que esta possível transferência de doentes já tinha sido falada no último domingo com António Costa.

"Tal como acolhemos [no passado] doentes de cuidados intensivos de França, Itália e Montenegro, queremos agora ajudar Portugal nesta difícil situação", sublinhou o chefe do governo austríaco.

Já o ministro da Saúde, Rudolf Aschober, frisou que esta assistência é possível devido a uma “ligeira melhoria” dos internamentos em unidades de cuidados intensivos (UCI) na Áustria, onde cerca de 300 pessoas estão hospitalizadas em estado grave devido ao novo coronavírus. Este é um número inferior a metade daquele que se registou no final de novembro, quando a Áustria registou mais de 700 pessoas internadas em UCI.

De acordo com a agência de noticias EFE, os doentes portugueses serão levados para clínicas em Viena e quatro outras regiões do país em aviões do exercito federal austríaco, contudo, ainda falta confirma a data que será acordada pelos dois governos.