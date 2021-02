Pela primeira vez há mais de 900 doentes com covid-19 nos Cuidados Intensivos em Portugal

Morreram nas últimas 24 horas mais 228 pessoas devido à covid-19 em Portugal e foram diagnosticados 6.916 novos casos, de acordo com o mais recente boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS). Se por um lado o número de novas infeções continuar a descer, já o número diário de mortes voltou esta sexta-feira a aumentar depois de dois dias em que ficava abaixo dos 250.

Estes dados elevam para 755.774 o total acumulado de infetados no país desde o início da pandemia e para 13.740 o total de vítimas mortais.

Dos 6.916 novos contágios, 3.650 – mais de metade – foram diagnosticados em Lisboa e Vale do Tejo, que continua a ser a região mais afetada pela pandemia. Segue-se o Norte com 1.704 novas infeções, o Centro com 1.050, o Algarve com 202 e o Alentejo com 186. A região autónoma da Madeira soma mais 107 casos e a dos Açores 17.

À semelhança do número de novos casos, também mais de metade das mortes foram registadas em Lisboa e Vale do Tejo: 142 de um total de 258. No Centro morreram mais 42 pessoas, no Norte 39, no Alentejo 25 e no Algarve dez.

O número de internados devido à covid-19 nos hospitais portugueses diminuiu pelo quarto dia consecutivo, mas o número de doentes em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) aumentou e registou um novo recorde, ao ultrapassar pela primeira vez a barreira dos 900 internamentos. Há agora 6.412 pessoas internadas, menos 84 do que ontem. Destas, 904, mais 41, estão em UCI.

O boletim revela ainda que mais 11.342 pessoas foram dadas como recuperadas, um valor que volta a ser superior ao de novos contágios. Desde o início da pandemia, 585.276 pessoas venceram a doença.

Atualmente, existem no país 156.758 casos ativos, menos 4.684 do que ontem, e as autoridades de saúde têm sob vigilância 198.263 contactos.