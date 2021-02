Humano ou cão? A ilusão de ótica que está a dividir a Internet

Uma ilusão de ótica deixou a Internet confusa e dividiu as opiniões dos utilizadores. Em causa está uma imagem, que foi partilhada nas redes sociais, e que deixou as pessoas a pensar se nela estaria uma figura humana ou um cão.

À primeira vista a imagem parece mostrar um homem, de costas, a caminha numa floresta coberta de neve. Mas quando olhamos mais atentamente, percebemos que é, na verdade, a imagem de um poodle preto, que corre em direção à câmara.

Os utilizadores apressaram-se a comentar a imagem. "Tive de tirar os óculos para ver o cão", escreveu um."Tive de olhar bem antes de poder ver", acrescentou outro. Algumas pessoas disseram mesmo que “quase desistiram” de tentar decifrar a fotografia.

Contudo, as opiniões dividiram-se, com outros utilizadores a referirem que perceberam imediatamente a ilusão. "Por que não posso ver o homem? Eu só vejo o cão”, lê-se num comentário. “Estou curioso para saber como é que as pessoas que viram um homem a correr foram capazes de explicar o facto de ele ter uma cabeça de cão gigante”, ironizou outro.

A imagem já se está a tornal viral, mas os internautas estão longe de chegar a um consenso.

An optical illusion for tonight. First you see a man running into the snow ... and then ... pic.twitter.com/R9Lj1mlR5X