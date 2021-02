Adepto do Palmeiras fez tatuagem com a cara de Abel Ferreira

Abel Ferreira fez história à frente do Palmeiras e poucos serão os adeptos que se vão esquecer do português que conduziu o ‘verdão’ à conquista da Taça Libertadores. José Wilker Rodrigues, um adepto do clube, levou o agradecimento a Abel mais longe e eternizou uma imagem do treinador no corpo.

O advogado, de 31 anos, tatuou na coxa esquerda a imagem do técnico que correu mundo após a conquista do troféu – de taça na mão, de língua de fora e em festa.

A tatuagem foi obra do tatuador brasileiro Ricardo Soares e impressiona pelo detalhe e realismo.

“Escolhi o Abel como forma de agradecimento. Ele mudou tudo no Palmeiras. Era um time [equipa] desacreditado até então. Ele tem o lema que ‘todos somos um’, e eu sinto isso, que somos todos um, inclusive a torcida [claque]. A foto significa a alegria pela glória eterna e por se tratar do primeiro título dele como técnico profissional, por tudo que vem fazendo pelo Palmeiras, com uma identificação imediata e muito respeito com o clube e a torcida”, disse Wilker, citado pelo GloboEsporte.

O trabalho demorou aproximadamente 12 horas até ficar completo.

Recorde-se que o técnico português chegou ao Palmeiras em novembro de 2020 e este é o seu primeiro título como treinador profissional.