Vamos ter saudades dela

Diga-se o que se disser, seja-se de que quadrante político se for, independentemente do país em que se nasceu, vive ou trabalha, seja por esta, por aquela ou por aqueloutra razão, com ou sem ela, ainda vamos ter saudades da primeira mulher a ocupar o cargo de chanceler alemã. Angela Merkel é, inquestionavelmente, uma grande líder da Alemanha unificada e uma grande líder da União Europeia.

Sem Merkel, a Europa não seria hoje o que ainda é. E a Alemanha também certamente seria muito diferente. Para pior.

Quando em 2015 – já com 10 anos à frente do Governo federal alemão –, num programa televisivo, Merkel respondeu a uma jovem palestiniana oriunda de um campo de refugiados no Líbano que a Alemanha não poderia receber todos os milhões de refugiados vindos do Líbano, de África e de outras partes do mundo e que alguns teriam mesmo de partir, caiu-lhe tudo em cima. A jovem palestiniana não conteve as lágrimas e Merkel foi acusada de insensibilidade, insensatez, até arrogância e xenofobia.

No vídeo, que num ápice se tornou viral, vê-se Merkel, porém, a reagir com candura quando se apercebe de que a jovem palestiniana irrompera num pranto. Saiu do palanque e dirigiu-se-lhe para lhe dar um carinho e murmurar-lhe palavras de conforto, elogiando-lhe a coragem.

Ainda assim, as ‘redes’ não lhe perdoaram.

Angela Merkel apenas dissera o óbvio. De forma franca e frontal, sem rodeios nem subterfúgios politicamente corretos, demagógicos e falsos, daqueles próprios dos políticos de verbo de encher, que só pensam em ficar bem na fotografia, ganhar uns pontinhos nos estudos de opinião ou uns likes de néscios influencers e dos seus rebanhos de seguidores.

Por detrás da frieza e dureza de uma grande líder, que nasceu na República Federal da Alemanha, mas cresceu e formou-se do outro lado da cortina de ferro, na comunista República Democrática Alemã, para onde o seu pai, pastor luterano, foi enviado, está a mulher que não foi mãe, mas que ficará para a história da União Europeia como se o tivesse sido nos 16 anos de liderança e fortalecimento do eixo franco-alemão que, no entretanto, enfrentou as maiores e mais ameaçadoras crises para um futuro comum.

Se a União Europeia resistiu, incluindo ao Brexit, em enorme medida deve-se a Angela Merkel.

