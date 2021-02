3% da população de Lisboa infetada

Ao longo do mês de janeiro foram diagnosticados pelo menos 15 mil casos de covid-19 no concelho de Lisboa, o mais populoso do país e que terá tido pelo menos 3% da população infetada.

Com base nas incidências por concelho divulgadas pela Direção-Geral da Saúde, o Nascer do SOL estimou o número de casos reportados em cada município em dois períodos de 14 dias que abrangem quase a totalidade do mês de janeiro, os dados divulgados na última segunda-feira e o balanço feito a 18 de janeiro (30 de dezembro a 12 de janeiro e 13 de janeiro a 27 de janeiro).

Ao longo do mês passado foram diagnosticados 305 mil casos de covid-19 no país e a análise permite ter uma ideia do que se passou na maioria do mês, totalizando cerca de 260 mil casos distribuídos pelos 308 municípios do país. Lisboa foi o concelho com maior número de contágios em termos absolutos, seguindo-se Sintra e Loures, o que ajuda a perceber a forte pressão sentida quer no rastreio de contactos quer nos hospitais.

No concelho de Sintra foram diagnosticados pelo menos 11 800 casos – no espaço de um mês, também pelo menos 3% da população terá sido infetada. Em Loures foram diagnosticados 6617 casos, também 3% da população.

Vila Nova de Gaia surge em quarto lugar, com mais de 6 mil casos neste concelho do Norte (1,7% da população), que de resto é o único concelho fora da região de Lisboa no top-10 de municípios com mais casos. Em quinto lugar surge a Amadora, com mais de 5 mil casos (2,8% da população). Seguem-se Odivelas, Cascais, Setúbal e Almada, no patamar dos 4 mil casos. O município com maior percentagem da população infetada foi Aguiar da Beira, com 487 casos, 10% da população, com base nas estimativas de população residente do INE para o ano de 2019.