André Ventura: "Ana Gomes chamou-me animal e comparou-me a Hitler e ninguém se incomodou"

A entrevista com o líder do Chega foi feita antes de Ana Gomes ter entregue na Procuradoria-Geral da República o requerimento para reapreciação da legalidade do partido liderado por André Ventura – que mereceu deste o repúdio público e a afirmação de que «Ana Gomes saiu do MRPP, mas o MRPP_não saiu de Ana Gomes». E antes também de Ventura ter viajado para os Açores, onde recebeu de José Manuel Bolieiro (presidente do Governo Regional e líder do PSD local) a garantia de que será criado o gabinete contra a corrupção, não existirão nomeações de familiares nem haverá qualquer cerco sanitário contra o Chega no arquipélago. Ao Nascer do SOL, André Ventura disse ainda que vai haver «uma plataforma de diálogo permanente entre o PSD-Açores» e o seu partido.

O processo da vacinação deixa muitas dúvidas.

Temos vários casos de pessoas jovens até sem historial de problemas de saúde que estão a ter problemas com covid-19. O que acho é que quem de nós não quereria estar imune ao vírus? Qualquer um de nós. Todos queremos. Agora, eu tenho 38 anos. Muitos colegas meus, como a Joacine [Katar Moreira], têm a minha idade, não têm nenhum problema de saúde associado, que eu saiba, sempre se insurgiram contra as batotas políticas, sempre estiveram ao lado das minorias que sofrem mais, vá ser vacinado prioritariamente à covid-19? É uma tremenda hipocrisia. Há uma deputada socialista com 32 anos que vai ser vacinada. Isto não cabe na cabeça de ninguém. Eu não me sentia bem com a minha consciência a passar à frente das outras pessoas. O Presidente da República compreendo porque, para começar, é um cargo unipessoal e segundo porque está em fatores de risco relacionados com a idade. Acho que uma coisa é isso, outra é vacinar os políticos todos prioritariamente. Acho que não faz sentido e acho que, sobretudo, passa uma má imagem às pessoas quando não tivemos ainda bombeiros vacinados, polícias... os que estão na linha da frente.

Os ministros não deviam ser vacinados?

Não. Só ministros que estivessem em situações de risco. Na vacinação também passamos um sinal à sociedade. E o sinal que estamos aqui a passar é que se for político é mais importante que os outros e, portanto, é vacinado. Estou a excluir aqui o Presidente da República e o presidente da Assembleia que são as duas primeiras figuras do Estado que, primeiro a sua situação pessoal já é de risco - no caso da Assembleia penso que até é bastante de risco. Agora, um ministro que tenha 38 anos ou 40 anos tem que ser vacinado à frente dos outros porquê? Pode contrair covid? Pode. Para isso tínhamos vacinado os candidatos presidenciais que andaram na rua no meio de centenas de pessoas. Eu não fui vacinado contra a covid-19. A Ana Gomes, que eu saiba, também não (a não ser que a vacina tenha vindo de França e ninguém sabe). O João Ferreira também não, a Marisa Matias também não. E andámos no meio de centenas de pessoas, falámos com não sei quantas pessoas. Era muito mais risco do que ser ministro, estar ali sentado no Ministério. Agora, o que temos visto é de uma imoralidade tremenda. Aqui há vacina a mais no INEM? Então o que é que fazemos? Damos aos amigos da pastelaria ali do canto. Ministros, deputados, presidentes de câmara. Qual é a ideia que passa lá para fora? Que é para os amigalhaços, é para os políticos. Depois querem que as pessoas vão votar. É a pior imagem que passamos. Se nós queremos combater o populismo a sério, é não dar estes exemplos. É vacinar quem tem que ser vacinado. Nunca me oporia a que me dissessem que o António Filipe do PCP é um moralista de primeira e vai ser vacinado. Eu não me oponho. Tem a idade que tem. Eventualmente terá condições clínicas para isso. Não me oponho. Agora, a Maria Bagonha? Que tem 32 anos? Que se saiba não tem nenhum problema clínico e vai ser vacinada à frente de alguém que está num lar e que a qualquer momento pode apanhar covid e morrer uma semana depois ou duas semanas depois? É isto que faz as pessoas afastarem-se de política e eu acho errado.

Falemos de eleições: o que pretende fazer com os quase 500 mil votos conquistados?

Pretendo subi-los, porque mesmo assim, como é sabido, não fiquei contente com o resultado. Acho que conseguimos chegar aos 15% nas legislativas. É uma meta muito ambiciosa. Na minha direção e nos meus circulos próximos dizem-me sempre todos que cometo um grande erro que é estar sempre a pôr metas muito altas e, portanto, nunca celebramos. E é verdade, acaba por ser este o problema. Numa circunstância normal o resultado da noite de domingo seria de uma festa tremenda. Não foi porque nós pusemos uma meta e eu sou de pôr metas, acho que os políticos têm que ser avaliados por metas. Portanto, pretendo subir estes votos, chegar aos 15% nas legislativas, obrigar a que não haja nenhum Governo de alternativa sem o Chega. E isto só os portugueses é que podem decidir. Por muito que o Dr. Rui Rio diga que não...

Nestes 500 mil votos há muitos votantes do PSD, do PC, CDS... Será natural que nas legislativas voltem aos seus partidos.

Não sei. Uma coisa que os estudos nos trazem de interessante foi que o eleitorado que tive nas legislativas manteve-se fiel para as presidenciais. Subimos muito mas aquele manteve-se. Nos nossos bastiões: Alentejo e Lisboa. No norte tivemos uma votação residual em 2019, agora não tivemos residual. Ficámos em terceiro, é preciso ter a noção da escala. Admito perder uma percentagem que vota no PSD tradicionalmente mas também perceber que não haverá alternativa se não um Governo PSD-Chega - eu gostava que fosse Chega-PSD. Admito que as pessoas pensem ‘se estes dois vão ter que se entender, então eu vou votar naquele em que eu acredito mais e gosto mais e me revejo mais’. Portanto, muito desse voto pode manter-se fiel a nós. E até acredito que conseguimos subir três pontos percentuais nas Legislativas até aos 15%. Se tivermos 15% será histórico. Nunca um partido de coligação em Portugal teve 13%.

