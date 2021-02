De zero a dez, confinada

Dou por mim a pensar se comecei a fazer alguma coisa que não tinha por hábito antes destes períodos de confinamento. E só cheguei a uma triste conclusão: com o projeto de tornar-me uma atleta em ascensão falhado desde o ano passado - sem novas tentativas, entretanto, para evitar frustrações desnecessárias -, também na cozinha as piruetas entre tachos, panelas e frigideiras não foram muito além do menu obrigatório do dia-a-dia. Não sei por que motivo dei tantas cambalhotas à volta do assunto e não passei simplesmente para outro exercício. ‘Que ridículo, não te lembras de nada?’, teimei. Absurdo era ainda estar com a cabeça em modo saltos mortais para ver se chegava a uma resposta.

Se tivesse acabado aquele puzzle já tinha este flic-flac executado. O desafio estava a começar a parecer-me mais difícil do que correr a maratona, mas depois voltei a lembrar-me do plano de treinos para iniciantes que tentei cumprir - e vestida a rigor. Mas o que conta é a intenção ficar registada, o resto logo se decide, há tempo.

Leia o artigo na íntegra na edição impressa do jornal. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.