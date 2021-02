Mariana Alvim: "Demorei tempo a ganhar coragem para seguir os meus sonhos"

Já diz o provérbio que de manhã é que se começa o dia. Estás no ‘Café da Manhã’ há oito anos. Qual é a sensação de todos os dias ajudares milhares de portugueses a acordar? É uma responsabilidade enorme, mas também um grande prazer. Não fazia ideia de que iria ficar tanto tempo neste horário, cheguei a dizer: ‘Hoje em dia é tudo muito volátil, devem ser para aí dois anos’. Porque eu sofro imenso com este horário, sou dorminhoca. E de repente faz agora oito anos.

A que horas acordas? Às 5.40h.

É duro... É duro é [risos]. E, ao contrário do que se acha, não nos habituamos. Todos os dias menos ao fim de semana, que acordo às 8h e acho fantástico [risos].

Tens bom acordar ou acontece chegar à rádio e ter que ter aquela energia extra para o ouvinte, mesmo naqueles dias em que se está mal disposta e, se calhar, não apetecia tanto? Parece um bocado clichê mas, de facto, na rádio tu ligas o microfone e esqueces-te de tudo. Todos nós temos dias assim, ainda por cima de manhã sou pouco faladora. Não sou mal disposta, mas não fales comigo [risos]. Agora, claro, com filhos já não posso fazer isso há muito tempo. Mas, às vezes, acontece isso, entramos pouco faladores mas, de repente, entramos no ar e tudo se esquece. Também ajuda não estar sozinha. Se estivesse, talvez ficasse mais apagada fora do ar, mas assim que chego à rádio já tenho lá os meus amigos e, obviamente, já estamos a falar uns com os outros. Mesmo que tenha tido uma má noite ou que esteja numa fase menos boa nem pensar mostrar isso no ar.

A rádio tem de estar sempre a reinventar-se, sobretudo nos dias de hoje. Com o confinamento foi ainda mais complicado? O carro é o sítio onde mais se ouve rádio, foi difícil fazer esta adaptação de modo a que as pessoas não perdessem o hábito e continuassem a querer ouvir? Foi um desafio enorme, porque não sabíamos o que nos esperava no primeiro confinamento. Estivemos no Facebook também, durante a emissão na rádio, mas fora do ar. Ou seja, quando saíamos do ar da rádio e passavam músicas, continuávamos com o público, mas no Facebook. Eram três horas intensivas de programa e tivemos de criar ‘castigos’ para envolver as pessoas e fazer com que viessem para o Facebook. Foi desgastante, mas muito giro. Valeu.

Apesar de estares no ‘Café da Manhã’ há oito anos, já estás na RFM há 12. Como vês este processo de mudança no que respeita à imagem? Ou seja, antigamente podíamos ouvir o locutor durante anos e não associar uma cara àquela voz. Agora, a rádio também se faz - e cada vez mais - de imagem… Foi gradual. Confesso que adorava o anonimato da rádio. Se o meu filho fizer uma birra no supermercado ou se eu apanhar um ‘pifo‘ com uma amiga num restaurante ninguém sabe quem é que eu sou [risos]. Eu gosto do anonimato, muito sinceramente. Eu nem queria ter Facebook. Na altura era quase 100% anónima. Agora há as redes, e eu fui obrigada a ter. O Instagram acho graça, de resto não ligo muito e, mesmo assim, devia ser mais ativa e não sou. Mas foi gradual, eu continuo a achar que sou um bocado anónima, na rua as pessoas não viram o pescoço, e ainda bem [risos]. Mas, ao princípio, foi um bocadinho contra a minha vontade, sobretudo os vídeos no estúdio, a minha primeira reação foi: ‘Então mas ninguém me perguntou? E se eu não quiser?’. Mas, de facto, tens que te adaptar e não podes dizer que não. Faz parte, os tempos mudaram, mas, apesar de tudo, continuo a sentir-me reservada.

E isso levou a que tivesses que acordar ainda mais cedo de manhã, para te arranjares?

[Risos]. Não. Nisso confesso que, para desgosto da minha mãe, ainda sou um bocadinho trapalhona [risos]. Eu acordo o mais perto possível da hora a que tenho que sair de casa, tenho a roupa preparada. Depois, com os meus amigos, que são os meus colegas, ganhei à vontade muito rapidamente, não tenho outro remédio, então maquilho-me ao lado deles. Hoje, por exemplo, nem sequer me maquilhei. Depois, se calhar, vou ter pena quando vir o vídeo [risos].

Mas depois esquece-se e volta-se a fazer igual, não? Sim, repito o erro [risos]. Ok, se calhar aos 40 anos já me devia maquilhar mais, mas a preguiça e o conforto ganham. Mas continuo a ir também com roupas descontraídas, claro que se for uma coisa mais especial faço um esforço. Mas continuo a achar que tenho a desculpa de a rádio ser descontraída e eu sou muito honesta com aquilo que sou. Por favor, não me peçam para ir de saltos altos, porque eu nunca gostei. Se querem a Mariana, deixem-na de ténis para estar confortável e feliz [risos].

