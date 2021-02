Biógrafo do Papa: "O confinamento tem sido difícil para francisco. sente-se muito enjaulado"

As dúvidas, os conflitos e as preocupações do Papa foram alguns dos temas de conversa com o seu biógrafo Austen Ivereigh. Francisco ‘está muito preocupado com a pobreza e o desemprego’ trazidos pela pandemia. Mas acha, ao mesmo tempo, que esta crise nos permite ver com mais clareza.

Autor de dois livros sobre o Papa Francisco (Francisco – O Grande Reformador e O Pastor Ferido, ambos publicados em Portugal pela Vogais), na Páscoa do ano passado Austen Ivereigh entrevistou o Sumo Pontífice a propósito da pandemia e da crise que se abateu sobre o mundo. Pouco depois, o escritor e jornalista especializado em temas religiosos propunha-lhe fazerem juntos um livro onde aprofundariam esses temas. O fruto dessa sugestão foi Sonhemos Juntos (ed. Planeta), um diagnóstico destes tempos estranhos, mas nem por isso pessimista, como o título deixa adivinhar.

Para Francisco, «esta crise dá-nos a oportunidade de vermos as coisas com mais clareza», comenta Ivereigh. «Permite-nos ver melhor como organizámos a nossa sociedade, a política e a economia. Expôs as fraturas e as fraquezas da forma como vivemos juntos».

Em conversa com o Nascer do SOL, Austen Ivereigh, que além de autor, biógrafo e jornalista é comentador de temas religiosos em meios como a BBC, a Sky News e a Al-Jazira, fala-nos sobre como a infância de Jorge Bergoglio ajudou a moldar o seu caráter e explica o que mais o preocupa atualmente.

Tem falado com o Papa nos últimos tempos?

Desde o Natal que não falamos. Falámos algumas vezes depois da publicação deste livro e temos estado em contacto. Geralmente escrevo-lhe e ele responde-me com pequenos bilhetes escritos à mão. Telefonou-me uma vez ou outra, mas liga-me sempre em má altura, porque estou no jardim, não tenho o telemóvel comigo, e a minha mulher aparece com o telefone na mão. [Em surdina]: «É o Papa!». Mas a última vez que falámos foi antes do Natal.

Para trocarem votos de boas-festas?

Não. Eu tinha-lhe enviado um grande número de exemplares do livro, em inglês, em espanhol e noutras línguas. Os livros tinham chegado e ele ligou-me a agradecer. Está sempre a agradecer-me, é uma pessoa muito grata. [risos]

Quais lhe parecem ser as principais preocupações do Papa atualmente? Sabemos que Francisco é um grande advogado da natureza… Será o clima? A pandemia?

Acho que as coisas estão entrelaçadas, é difícil isolá-las. Para ele, a pandemia é a crise que abre a janela para as outras crises: agrava, clarifica e acelera esses outros males. Tem um poder revelador. Em parte é isso que nos diz no livro: esta crise dá-nos a oportunidade de vermos as coisas com mais clareza. Permite-nos ver melhor como organizámos a nossa sociedade, a política e a economia. Expôs as fraturas e as fraquezas da forma como vivemos juntos. Essas fraquezas já eram patentes, e muito do que Francisco disse sobre a resposta dos governos à crise já o tinha dito sobre a resposta dos governos às alterações climáticas, por exemplo. Por outras palavras, a pandemia deixou à vista a inadequação das lideranças. Penso que está tudo relacionado entre si.

Mas o que o preocupa mais em concreto?

Diria que é a enorme pobreza provocada pela crise. E em especial o desemprego. Está muito preocupado com o desemprego.

