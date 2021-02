Homem morre atropelado na Marginal em Cascais e condutor fugiu

Atropelamento ocorreu perto da estação de comboios no Estoril

Um homem foi atropelado mortalmente, este sábado de manhã, na Avenida Marginal, perto da estação de comboios no Estoril.

Fonte do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa, confirmou o incidente mortal e adiantou, citada pela agência Lusa, que o alerta foi dado pelas 07h10, tendo o suspeito do atropelamento fugido do local.

Não há "para já" mais dados sobre o que terá acontecido, nem o paradeiro do condutor em fuga, segundo a mesma fonte.