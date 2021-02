Há menos 8.399 caso ativos de covid-19 do que ontem

O mais recente boletima da DGS, divulgado este sábado, revela que foram registados 6.132 novos contágios nas últimas 24 horas, período no qual morreram, devido à covid-19, mais 214 pessoas. Sublinhe-se que este é o número diário de óbitos mais baixo desde 18 de janeiro.

Em termos globais, o país soma agora 761.906 casos de infeção, que levaram à morte de de 13.954.

Mais de metade dos novos contágios (54,7%) foram identificados na região de Lisboa e Vale do Tejo que soma agora mais 3.356 infeções, no Norte registaram-se de 1.227 novos casos, no Centro mais 960, no Alentejo mais 315 e no Algarve 147. A Madeira confirmou mais 121 diagnósticos positivos e os Açores mais seis.

À semelhança do número de novos casos, também a maioria das mortes foi registada em Lisboa e Vale do Tejo, onde ocorreram 99 dos 214 óbtios. No Centro morreram mais 48 pessoas, no Norte 44, no Alentejo 15 e no Algarve seis. A Madeira reportou mais duas vítimas mortais da covid-19, naquela região autónoma.

O número de internados devido à covid-19 diminuiu pelo quinto dia consecutivo, atualmente estão hospitalizados 6.158 infetados, menos 254 do que ontem. Nos cuidados intensivos encontram-se, devido à doença, 891 pessoas, menos 13 do que ontem, dia em que este indicador bateu recordes, passandtendo passado a marca dos 900 doentes em UCI no país, que recuou neste sábado.

O boletim revela ainda que mais 14.317 pessoas foram dadas como recuperadas, um valor que volta a ser superior ao de novos contágios. Desde o início da pandemia, 599.593 pessoas deixaram de ter a doença ativa

Atualmente, existem no país 148.359 casos ativos, menos 8.399 do que ontem, e as autoridades de saúde têm sob vigilância 192.673 contactos.