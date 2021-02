Lesão de Ocampos gera polémica entre Lopetegui e Bordalás

A noite de sábado até correu bem a Julen Lopetegui em termos de resultados, com o Sevilha a bater por três a zero o Getafe, numa partida a contar para a liga espanhola.

O resultado, no entanto, não tem sido o destaque da partida, mas sim a entrada de Djené Dakonam, do Getafe, sobre Lucas Ocampos, que acabou com o jogador do Sevilha lesionado e substituído, tendo até sido retirado de maca do campo. Dakonam viu ainda um vermelho direto, e a confusão instalou-se no campo, com uma acesa discusão entre Julen Lopetegui e José Bordalás.

Ambos foram expulsos, e dos dois lados surgiram comentários tanto sobre a lesão de Ocampos como sobre o treinador rival. Bordalás atirou primeiro, acusando o antigo treinador dos FC Porto de o culpar pela lesão de Ocampos. “Sinto muito pela lesão do Ocampos, oxalá não seja nada de grave. Nunca desejamos que os jogadores se lesionem, muito menos em entradas fortuitas como esta. Quando fui inteirar-me da situação, o treinador do Sevilha repreendeu-me como se estivesse a culpar-me. Senti-me atacado. Foi uma falta de respeito enorme. O que me disse? Li nos lábios dele algo muito grave e estava a responsabilizar-me. Deus me livre. O jogador chegou tarde, depois tocou na bola, o árbitro viu as imagens e expulsou-o. Fui ver como estava o rapaz e acabo expulso por culpa do treinador adversário”, desabafou Bordalás em conferência de imprensa.

Do outro lado, no entanto, Lopetegui mostrou-se arrependido, e decidiu fazer um pedido de desculpas público. “Peço desculpa publicamente. Fruto do calor do momento, poderia ter lidado de outra forma, por isso peço desculpa. Espero que o que aconteceu com Lucas não seja grave, estamos a cruzar os dedos, a esperar que não seja o que parece que é. O treinador do Sevilha deve comportar-se melhor.”

Não existem ainda novidades sobre o estado de Ocampos, mas segundo a imprensa espanhola, não terá sofrido uma lesão óssea. Ainda assim, caso se comprovem danos aos ligamentos do tornozelo, avança o jornal desportivo Marca, poderá estar fora de quatro a dez semanas.