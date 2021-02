Francisco J. Marques acusa boicote à equipa B do FC Porto

"Depois de mais um golo mal anulado e mais um penálti flagrante não assinalado começo a acreditar que há um plano para forçar o FC Porto a desistir da equipa B e entrar nos Sub-23." Palavras proferidas por Francisco J. Marques através da sua conta na rede social Twitter. Estava lançada a crítica à arbitragem, relativamente à partida entre o FC Porto B e o Vizela, na II Liga.

Mas o diretor de comunicação do FC Porto não ficou por aí. "E o que dizer do critério disciplinar. Três amarelos para cada equipa. Vizela, 33 faltas (que depois corrigiria para 32), FC Porto, 11 faltas. As faltas persistentes devem ser punidas com amarelo e é lamentável que os senhores árbitros esqueçam isso quando joga o FC Porto, ou o FC Porto B", rematou ainda.

Recorde-se que Francisco J. Marques é um dos visados numa recente polémica entre a Associação Portuguesa de Ábritros de Futebol e o Conselho de Arbitragem, que admitiram colocar um processo disciplinar ao diretor de comunicação, bem como a Sérgio Conceição e a Pepe, após as críticas feitas à arbitragem da partida contra o Belenenses SAD.