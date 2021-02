Palmeiras derrotado pelo Tigres na meia final do Mundial de clubes

Acabou o sonho mundial do Palmeiras, que perdeu por uma bola a zero frente aos mexicanos do Tigres.

As expectativas eram grandes: o primeiro título no Mundial de clubes, tanto para o Palmeiras como para Abel Ferreira, o técnico português da equipa que liderou os brasileiros na conquista da Taça Libertadores de 2020.

O jogo, no entanto, não esteve do lado do Palmeiras, com o Tigres a dominar durante praticamente toda a partida.

Bastou um único golo, aos 53 minutos, para colocar os mexicanos na frente, e na final da competição. Gignac bateu uma grande penalidade e fez o um a zero, resultado que se manteve até ao final da partida.

Com este resultado, o Palmeiras fica fora da final do campeonato, e irá lutar pelo terceiro lugar no próximo dia 11 de fevereiro. Em frente segue o Tigres, que deverá enfrentar, no mesmo dia, o vencedor da outra meia final, a ser disputada entre o Al Ahly do Egito e o Bayern de Munique, da Alemanha.