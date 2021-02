O município de Braga anunciou este domingo que vai proceder à substituição das coberturas de fibrocimento em seis edifícios escolares, os últimos estabelecimentos de ensino do concelho com placas de fibrocimento com amianto na sua composição.

A medida representa um investimento de cerca de um milhão de euros, com candidatura a financiamento de 643 mil euros.

O relatório final será debatido esta segunda-feira.