Aulas por televisão comprometidas. Operadoras ainda desconhecem contrato

As aulas serão prestadas através do serviço de Televisão Digital Terrestre, na posição 8 em Portugal continental e 9 nas regiões autónomas dos Acores e Madeira. No serviço de televisão por cabo, o canal será o 444.

As aulas para os alunos do ensino secundário através dos canais de televisão poderão estar comprometidas. O Governo avançou que estas aulas arrancariam esta segunda-feira às 9h para os alunos do 10.º aos 12.º anos mas o i sabe que não existe qualquer documento assinado com a Apritel, associação que representa as operadoras no que diz respeito à sua transmissão, uma vez que desconhecem o contrato.

Esta é a solução encontrada pelo Governo para combater as desigualdades, uma vez que, nem todos os alunos têm computadores e internet em casa.

"Num momento em que, por força da pandemia, é necessário voltar ao ensino a distância, ter redundância na disponibilização de recursos pedagógicos é especialmente relevante. Resultado da parceria do Ministério da Educação (ME) com a RTP, o #EstudoEmCasa nasceu em abril do ano passado, como complemento ao ensino a distância, ao qual foi decidido recorrer, por conta da situação epidemiológica vivida", disse, o ministério em comunicado.

E diz que se trata de um novo passo. "Na perspetiva de proporcionar um acesso universal, os conteúdos relativos ao Ensino Secundário veem a sua distribuição alargada à televisão, à semelhança do que acontece no Ensino Básico. Deste modo, o #EstudoEmCasa passa a estar disponível na televisão, do 1.º ao 12.º anos de escolaridade, de segunda a sexta-feira, com a função de reforçar as aprendizagens num contexto síncrono e/ou assíncrono, quer para o trabalho autónomo dos alunos, quer para o enriquecimento dos recursos didáticos dos professores, cumprindo-se a maior parte das componentes curriculares dos cursos científico-humanísticos (do 10.º ao 12.º ano) e dos cursos profissionais (do 1.º ao 3.º ano). Os 15 blocos pedagógicos temáticos diários do Ensino Básico são transmitidos na RTP Memória e os 15 do Ensino Secundário através das posições referidas, das 09h00 às 16h30, com interpretação em língua gestual portuguesa (no caso do Secundário a grelha diária é repetida a partir das 16h30)".

Clique na imagem para ver melhor