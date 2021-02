Casamentos. Setor faz "balanço drástico" de 2020

Num ano em que a pandemia afetou vários setores, o dos casamentos não foi exceção. No ano passado, foram apenas realizadas 16,8% das comemorações do casamento, revela o mais recente estudo realizado pela BestEvents e pela revista I Love Brides.

Os dados revelam que a maioria dos casamentos (66,2%) foi adiada para este ano, 7,7% foram adiados para 2022 e 26,1% dos casamentos foram mesmo cancelados.

Prejuízos

O estudo revela ainda que houve 55,8% das empresas do setor não conseguiram remarcar alguns dos serviços e, destas, 38% foi mesmo obrigada a devolver o sinal aos clientes. Em termos de faturação, 34,2% das empresas tiveram perdas de cerca de 90%,cerca de 20% de empresas com quebras de 80% e 18% não teve qualquer faturação durante o ano de 2020.

Apesar da incerteza, 46% das empresas inquiridas estão confiantes que a retoma poderá acontecer já este ano. As empresas responsáveis pelo estudo apelam à união do setor no sentido de continuar a fazer chegar ao Governo as suas preocupações e propostas.