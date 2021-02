Efemérides de 8 de fevereiro

1725 Com a morte há 296 anos do imperador Pedro I (1672-1725), de quem esta antiga serva foi amante e mulher, Catarina I da Rússia (1684-1727) ascendeu ao trono por breves 2 anos.

1774 Foi criada há 247 anos a Fábrica de Camurças, Pelicas e Pergaminhos do Porto, importante instalação industrial da época.

1840 Almeida Garrett (1799-1854), político e dramaturgo liberal e romântico, proferiu há 181 anos na Câmara dos Deputados o célebre discurso do Porto Pireu, em defesa do pensamento liberal e do Governo do conde de Bonfim e contra José Estêvão (1809-62), oposicionista de esquerda. Ele há liberalismos e liberalismos.

1888 A Cartilha Maternal de João de Deus (1830-96) foi reconhecida há 133 anos projeto de interesse para a Instrução Pública nacional pela Câmara dos Deputados, ainda no tempo de D. Luís (1839-89, a reinar desde 61), e é considerada ainda actualizadíssima.

1915 Estreou há 106 anos O Nascimento de Uma Nação, de D. W. Griffith (1875-1948), baseado num livro de Thomas Dixon Jr. (1864-1946), em Los Angeles, pondo frente a frente uma família do Norte, e outra do Sul, após a Guerra de Secessão, dramatizando o assassinato de Lincoln (1809-65, em funções desde 61).

1917 Na Grande Guerra de 1914-18, as tropas portuguesas chegaram à zona de guerra de Thérouane, na Flandres francesa, há 104 anos.

1919 Teve lugar há 102 anos a primeira travessia aérea turística, Paris-Londres, com 12 passageiros, num avião com lugares adaptados.

1962 O navio escola Sagres (o Sagres III) foi incorporado há 59 anos na Marinha de Guerra nacional, depois de comprado ao Brasil, que por sua vez o adquirira aos EUA, o qual o tomara aos alemães na II Guerra.

1974 Confrontos ocorridos no Norte de Moçambique, em Janeiro, justificaram o lançamento do primeiro comunicado do Movimento dos Capitães, há 47 anos, na defesa da democracia e de uma solução política para a "questão ultramarina".

1991 Foi assinado há 30 anos o acordo de exploração do petróleo no Mar de Timor, Timor Gap, pelos governos da Austrália e da Indonésia - 10 anos antes da independência daquele território (embora fosse renovado em 2016 entre a Austrália e as novas autoridades timorenses).

2002 Foram encerradas há 19 anos, ainda sob o já demissionário Governo de António Guterres (1995-2002), as comportas da barragem do Alqueva.

2003 Mariza foi eleita há 18 anos a melhor artista da Europa, na categoria World Music, pela BBC Radio.

2007 China e Moçambique assinaram há 14 anos vários acordos de cooperação, que prevêem o perdão da dívida de Maputo a Pequim, de cerca de 15,3 milhões de euros, e um crédito de 31 milhões de euros.

2017 A mulher acusada do duplo homicídio das filhas, de 19 meses e quatro anos, na praia da Giribita, Oeiras, em Fevereiro de 2016, foi há 4 anos condenada pelo Tribunal de Cascais a 25 anos de prisão efetiva.

2019 Lançamento há 2 anos do quinto álbum de estúdio da cantora americana Ariana Grande, intitulado "thank u, next'.