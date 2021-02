The Weeknd levou os seus maiores êxitos para o intervalo do Super Bowl. Veja aqui a atuação

The Weeknd foi o escolhido para animar o intervalo do Super Bowl deste ano, que terminou com a vitória dos Tampa Bay Buccaneers frente aos Kansas City Chiefs, no Raymond James Stadium, na Flórida, este domingo.

De acordo com a imprensa internacional, o artista canadiano investiu cerca de sete milhões de dólares, aproximadamente 5,8 milhões de euros no espetáculo.

Com um cenário à altura e rodeado de bailarinos, The Weekend levou alguns dos maiores êxitos da sua carreira, como ‘Starboy’, ‘I Feel It Coming’ ou ‘Blinding Lights’.

De realçar que os Tampa Bay Buccaneers conquistaram o Super Bowl pela segunda vez, depois da vitória em 2003. Os Kansas City Chiefs acabaram por não conseguir defender o título de campeões da NFL que traziam, depois de perderem por 31-9.