Silicone? "É um orgulho dizerem que é impossível ser natural", diz Rita Pereira

Rita Pereira deu oportunidade aos seus seguidores de lhe colocarem algumas perguntas que gostassem de ver respondidas. Uma das questões a que a atriz respondeu diz respeito ao seu corpo, nomeadamente aos rumores de que terá colocado silicone nos glúteos.

“Como reages aos boatos do silicone no rabo?”, questionou um fã, no Instagram.

A atriz começou por confessar que, inicialmente, este era um dos temas que sentia mais necessidade em esclarecer. “No início sentia necessidade de provar a verdade, hoje em dia é um orgulho dizerem que é impossível ser natural”, começou por dizer, referindo depois que se trata de uma boa genética.

“Pode ser que um dia vos mostre uma foto da bunda gostosa da minha mãe (Calma mãe!!! Só mostro quando já não tiveres redes sociais)”, brincou.