Autuadas 20 pessoas por consumirem alimentos e bebidas em dois estabelecimentos de Águeda

Foram elaborados 20 autos de contraordenação, dois aos proprietários por incumprimento do dever de encerramento de instalações e estabelecimentos e 18 por incumprimento do dever geral de recolhimento domiciliário.

O Comando Territorial de Aveiro, através do Posto Territorial de Águeda, na quarta e na sexta-feira, identificou 20 pessoas por incumprimento das medidas vigentes para a contenção da pandemia de covid-19, em duas situações distintas, em Águeda.

"Na sequência de duas denúncias que davam conta da existência de dois estabelecimentos se encontravam a servir refeições, desrespeitando as regras de funcionamento de estabelecimentos de restauração e bebidas, os militares procederam à respetiva fiscalização", pode ler-se no comunicado emitido pela GNR.

Importa referir que, na primeira situação, no dia 3 de fevereiro, "constatou-se que o estabelecimento estaria a laborar normalmente, encontrando-se nove pessoas a almoçar e a consumir bebidas" e, assim, foi identificado o proprietário do estabelecimento e os clientes que se encontravam no interior do mesmo. Por outro lado, no dia 5 de fevereiro, os militares da Guarda detetaram que estavam nove pessoas no interior de um estabelecimento a consumir produtos alimentares e bebidas.

"Estas duas ações culminaram com a identificação das 18 pessoas presentes nos dois estabelecimentos, juntamente com os proprietários dos mesmos. Foram elaborados 20 autos de contraordenação, dois aos proprietários por incumprimento do dever de encerramento de instalações e estabelecimentos e 18 por incumprimento do dever geral de recolhimento domiciliário", veiculou a autoridade anteriormente referida, mencionando que, no final da fiscalizaçã, os estabelecimentos foram encerrados, tendo os clientes regressado ao seu domicílio.

Recorde-se que, tendo em conta a evolução da situação epidemiológica, em Portugal, encontram-se encerradas as instalações e estabelecimentos como discotecas, bares, salões de dança ou de festa.