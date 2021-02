Noite de ópera acabou mal para Nicole Kidman e Keith Urban

Nicole Kidman e Keith Urban estiveram envolvidos numa discussão na Ópera de Sydney, na Austrália.

De acordo com o Sydney Morning Herald, o casal foi assistir a um espetáculo juntamente com a mãe da atriz, mas não correu como esperado. Nicole Kidman e Keith Urban ter-se-ão levantado para aplaudir o espetáculo, tal como a maior parte da plateia, mas um homem sentado atrás do casal não seguiu o exemplo e não gostou de quem o fez.

O homem não gostou do facto de Nicole e Keith estarem de pé e terá ocorrido uma troca de palavras acesa, depois de o homem acertar no rosto da atriz com um panfleto. Keith terá mesmo acusado a pessoa em questão de agredir a sua mulher.

A polícia foi chamada ao local, mas não foi necessária nenhuma ação adicional.

“A polícia foi informada de que um homem de 53 anos e um homem de 67 estavam no centro de entretenimento quando uma discussão começou. Os policias falaram com os dois homens e nenhuma ação foi tomada”, disse a polícia de New South Wales, em comunicado.

Depois do sucedido, o casal foi acompanhado pelo chefe da Opera Australia Lyndon Terracini até à porta dos fundos e posaram mesmo para uma fotografia com Virgilio Marino, a estrela do espetáculo.