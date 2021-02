Elon Musk partilha momento adoravél com o filho bebé X Æ A-XII

Elon Musk surpreendeu os seus seguidores na rede social Twitter ao partilhar um momento adorável com o seu filho X Æ A-XII, de apenas nove meses.

O empresário partilhou uma fotografia do bebé, fruto da sua relação com a cantora Grimes, a puxar-lhe a camisola enquanto trabalhava, como se estivesse a tentar roubar as atenções para si. "O segundo último reino", escreveu Musk na legenda da fotografia.

O filho mais novo de Elon Musk, o homem mais rico do mundo, nasceu a 4 de maio de 2020 e o seu nome – X Æ A-XII – deu que falar em todo o mundo. Mas tem uma explicação. Grimes explicou, dois dias depois, que o "X" é uma referência à "variável desconhecida", "Æ" é uma referência à inteligência artificial "AI" e, por último "A-XII" ou "A-12" é o nome do avião preferido do casal, uma aeronave "sem armas, sem defesa, sem velocidade", "excelente em batalha sem ser violenta". Há ainda o facto de o "A" remeter à canção preferida da artista – Archangel – e o "12" representar o signo chinês do rato.